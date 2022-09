Italia Femminile, qualificazione ai mondiali raggiunta (Di martedì 6 settembre 2022) L’Italia Femminile batte la Romania per 2-0 e si qualifica al mondiale: in rete Giacinti nel primo tempo e Boattin nella ripresa L’Italia Femminile si qualifica per la prossima Coppa del Mondo. Smaltita la delusione per l’europeo, le azzurre di Milena Bertolin superano la Romania per 2-0 e strappano il biglietto per il mondiale 2023, che si giocherà in Australia e Nuova Zelanda. Per le azzurre apre le marcature Giacinti alla mezzora, mentre nella ripresa a chiudere la contesa ci pensa Boattin con una gran botta dai 20 metri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) L’batte la Romania per 2-0 e si qualifica al mondiale: in rete Giacinti nel primo tempo e Boattin nella ripresa L’si qualifica per la prossima Coppa del Mondo. Smaltita la delusione per l’europeo, le azzurre di Milena Bertolin superano la Romania per 2-0 e strappano il biglietto per il mondiale 2023, che si giocherà in Australia e Nuova Zelanda. Per le azzurre apre le marcature Giacinti alla mezzora, mentre nella ripresa a chiudere la contesa ci pensa Boattin con una gran botta dai 20 metri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

