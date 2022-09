Inzaghi | ' Dopo il derby il Bayern è un' opportunità' Calhanoglu | ' Ripartire subito'

(Di martedì 6 settembre 2022) Comincia l'inno che tutti amano, inizia la parata delle stelle, finalmente si parla la lingua del calcio internazionale. È solo la vigilia di Inter -Monaco, ma l'entusiasmo e la tensione per l'...

... il tecnico dell'Inter, Simone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla ... ma questa partita deve essere un'opportunità perché vienela sconfitta del derby, che significa ...La squadra deve stare in partita, deve reagire meglio come accadutoil gol del 3 - 1". C'è però ottimismo per i prossimi impegni nelle parole di: "Quello che conta è il campo di ..."Il supporto dei tifosi è importantissimo. Domani ci saranno di grandissimo aiuto. Sappiamo che avversario affrontiamo, quanto sono forti. Il girone è molto competitivo. (ANSA) ...Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter riparte dal Bayern Monaco, dalla Champions. Una sfida che ricorda i felici anni del Triplete 2010 (finale di Madrid vinta 2-0 dai nerazzurri di ...