Il Sassuolo fa la conta degli infortunati: per Berardi “solo” un problema muscolare, Defrel si opera (Di martedì 6 settembre 2022) Non è certo un periodo fortunato per il Sassuolo di Dionisi. L’infermeria è piena. Certo, se si ripensa alle lacrime di Berardi dopo l’infortunio accusato dopo un contrasto con Theo Hernandez, si può perfino dire che i neroverdi possono tirare un sospiro di sollievo: per il numero 10 si temeva un infortunio ben peggiore della lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, confermata dagli esami, che terrà l’attaccante calabrese lontano dai campi solo per qualche altra settimana. Potrebbe tornare subito dopo la sosta, saltare solo altre due partite. Le notizie peggiori invece arrivano da Gregoire Defrel. Il francese ha una frattura della base del V° metatarso del piede destro. Verrà operato, non tornerà prima del 2023. Dal mercato è arrivato Laurienté. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Non è certo un periodo fortunato per ildi Dionisi. L’infermeria è piena. Certo, se si ripensa alle lacrime didopo l’infortunio accusato dopo un contrasto con Theo Hernandez, si può perfino dire che i neroverdi possono tirare un sospiro di sollievo: per il numero 10 si temeva un infortunio ben peggiore della lesionedel bicipite femorale sinistro, confermata dagli esami, che terrà l’attaccante calabrese lontano dai campiper qualche altra settimana. Potrebbe tornare subito dopo la sosta, saltarealtre due partite. Le notizie peggiori invece arrivano da Gregoire. Il francese ha una frattura della base del V° metatarso del piede destro. Verràto, non tornerà prima del 2023. Dal mercato è arrivato Laurienté. L'articolo ...

