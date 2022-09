Il rischio di iniziare a trasferire ministeri a Milano (Di martedì 6 settembre 2022) Amo Milano di amore commovente, quindi non posso che guardare con favore alla proposta di trasferirci, come ha suggerito Salvini, il ministero dell’Innovazione. Non sorprende che accademici e professionisti stiano supportando l’idea: vi viene in mente una città italiana più innovativa di Milano, dai quartieri generali dei Big Tech allo skyline che cambia a vista d’occhio? Certo, sarebbe forse il caso di trasferirci anche il ministero del Lavoro, poiché non c’è città più laboriosa di quella in cui, come diceva Bianciardi, pagano uno che scava una buca per poter pagare un altro che la riempia. E il ministero dello Sviluppo economico, non lo mettiamo nella città più sviluppata d’Italia? Probabilmente converrebbe trasferirci anche il ministero dell’Economia: in fondo Piazza Affari è lì e i soldi pure. Ci terrei ad aggiungere il ministero della Cultura, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) Amodi amore commovente, quindi non posso che guardare con favore alla proposta di trasferirci, come ha suggerito Salvini, il ministero dell’Innovazione. Non sorprende che accademici e professionisti stiano supportando l’idea: vi viene in mente una città italiana più innovativa di, dai quartieri generali dei Big Tech allo skyline che cambia a vista d’occhio? Certo, sarebbe forse il caso di trasferirci anche il ministero del Lavoro, poiché non c’è città più laboriosa di quella in cui, come diceva Bianciardi, pagano uno che scava una buca per poter pagare un altro che la riempia. E il ministero dello Sviluppo economico, non lo mettiamo nella città più sviluppata d’Italia? Probabilmente converrebbe trasferirci anche il ministero dell’Economia: in fondo Piazza Affari è lì e i soldi pure. Ci terrei ad aggiungere il ministero della Cultura, ...

