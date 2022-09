Il ricovero, poi il gesto choc: così il migrante ha dato fuoco all'ospedale (Di martedì 6 settembre 2022) La testimonianza di una donna confermerebbe che dietro l'incendio di Pietra Ligure ci sarebbe un extracomunitario, che avrebbe dato fuoco all'ossigeno Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) La testimonianza di una donna confermerebbe che dietro l'incendio di Pietra Ligure ci sarebbe un extracomunitario, che avrebbeall'ossigeno

xmyskinnylove : Domani andrò all'università per la prima volta in 7 mesi perché sono stata malissimo e poi c'è stato il ricovero. P… - Mogebiliteares : @undabuda @Be___ReaL__ @DebbyRed3 Oh Dio mio ma allora è da ricovero! Avrà pure un danno alla schiena con quel peso… - summo_t : Poverino #Peter così gli viene la gastrite, se poi aggiungiamo l’ennesima condanna per calunnia del suo Direttore ,… - ale57005907 : la mia psicologa ha detto che se in tre mesi non miglioro farà richiesta per il ricovero. poi ci sarà un’attesa che… - Gianluc54410558 : @madliber @AlbertoLetizia2 Se capisco bene, niente ricovero e questa è la prima cosa che deve fare il vaccino. Crea… -