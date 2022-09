Il Milan parte con un pari: 1-1 a Salisburgo (Di martedì 6 settembre 2022) Esordio in Champions con un risultato positivo per il Milan che impatta contro un frizzante Salisburgo 1-1 alla Red Bull Arena. partenza molto aggressiva dei padroni di casa pericolosi con Okafor e Fernando.I rossoneri rispondono con Giroud ma è proprio Okafor a portare il Salisburgo avanti con un diagonale che batte Maignan. Il Milan risponde grazie a Leao che serve un perfetto assist a Saelemaekers che fa 1-1. Nella ripresa ritmi più bassi e palo colpito da Leao. Per Salisburgo e Milan un punto a testa) - Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) Esordio in Champions con un risultato positivo per ilche impatta contro un frizzante1-1 alla Red Bull Arena.nza molto aggressiva dei padroni di casa pericolosi con Okafor e Fernando.I rossoneri rispondono con Giroud ma è proprio Okafor a portare ilavanti con un diagonale che batte Maignan. Ilrisponde grazie a Leao che serve un perfetto assist a Saelemaekers che fa 1-1. Nella ripresa ritmi più bassi e palo colpito da Leao. Perun punto a testa) -

acmilan : '#ACMilan is the best part of me' ???? Daniele Massaro's eternal bond with those European nights in Rossonero ??? 'I… - lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - gippu1 : Piccola nota a margine di #MilanInter: a parte il periodo 2003-2005 con Dida vs Toldo a fine carriera, è la prima v… - ElboAcMilan : @CatarroDario A parte che oltre che non capirne un cazzo di calcio non sai neanche leggere, ma a parte questo sei u… - Brandon_Gebbia : Nessuna tragedia, ma bisogna constatare che ( stanchezza a parte) questa sera il #Milan avrebbe potuto vincere; inv… -