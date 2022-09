Il GF Vip 7 andrà in onda due volte a settimana: ecco in che giorni (Di martedì 6 settembre 2022) ecco quando andrà in onda il GF Vip 7 Finalmente ci siamo! Tra pochi giorni su Canale 5 arriva il GF Vip 7 e tutto è pronto per la nuova attesissima edizione del reality show. Mai come stavolta però c’è tanto mistero intorno al programma. Per la prima volta nella storia della trasmissione infatti il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 settembre 2022)quandoinil GF Vip 7 Finalmente ci siamo! Tra pochisu Canale 5 arriva il GF Vip 7 e tutto è pronto per la nuova attesissima edizione del reality show. Mai come stavolta però c’è tanto mistero intorno al programma. Per la prima volta nella storia della trasmissione infatti il L'articolo proviene da Novella 2000.

FerriGraziano : @anna_travaglio Avevo detto per scherzo a Signorini di darsi all' Ippica perché non aveva scelto Dayane in coppia c… - NotizieNews2 : Grande Fratello Vip, l'annuncio choc in diretta Tv: 'Non andrà in onda..' - michele27088 : Stamani ho appreso una notizia che nessuno vorrebbe sapere .. non andrà in onda il grande fratello vip - federicapaparo : Partiamo male. Io voglio i vip. Chi se ne frega dello sconosciuto. Detto ciò, la Camassa allora andrà facendo que… -