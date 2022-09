Gigi Riva con “Il più crudele dei mesi” è tra i finalisti del premio “Un libro un film” (Di martedì 6 settembre 2022) Il giornalista, reporter e scrittore bergamasco Gigi Riva con “Il più crudele dei mesi” edito da Mondadori è tra i cinque finalisti del “premio Segafredo Zanetti Città di Asolo-Un libro un film”. Riva corre nella cinquina con Viola Ardone con “Oliva Denaro” (Einaudi), Alessandro Bertante con “Mordi e fuggi” (Baldini+Castoldi), Alessio Forgione con “Il nostro meglio” (La Nave di Teseo), Andrej Longo con “Solo la pioggia” (Sellerio). La cinquina è stata annunciata il 4 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, nello Spazio Regione del Veneto – Hotel Excelsior. Il premio Segafredo Zanetti Città di Asolo – Un libro un film è il cuore letterario del Festival del Viaggiatore, la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) Il giornalista, reporter e scrittore bergamascocon “Il piùdei” edito da Mondadori è tra i cinquedel “Segafredo Zanetti Città di Asolo-Unun”.corre nella cinquina con Viola Ardone con “Oliva Denaro” (Einaudi), Alessandro Bertante con “Mordi e fuggi” (Baldini+Castoldi), Alessio Forgione con “Il nostro meglio” (La Nave di Teseo), Andrej Longo con “Solo la pioggia” (Sellerio). La cinquina è stata annunciata il 4 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, nello Spazio Regione del Veneto – Hotel Excelsior. IlSegafredo Zanetti Città di Asolo – Ununè il cuore letterario del Festival del Viaggiatore, la ...

rumar55 : RT @espressonline: Da Confindustria al centrodestra, in tempi di vacche magre si riscoprono tutti keynesiani e parlano di aiuti e tetto ai… - QPeriscopica : RT @espressonline: Da Confindustria al centrodestra, in tempi di vacche magre si riscoprono tutti keynesiani e parlano di aiuti e tetto ai… - panzaantonio61 : RT @espressonline: Da Confindustria al centrodestra, in tempi di vacche magre si riscoprono tutti keynesiani e parlano di aiuti e tetto ai… - emiliomagrini : RT @espressonline: Da Confindustria al centrodestra, in tempi di vacche magre si riscoprono tutti keynesiani e parlano di aiuti e tetto ai… - AntonioFraschi : RT @espressonline: Da Confindustria al centrodestra, in tempi di vacche magre si riscoprono tutti keynesiani e parlano di aiuti e tetto ai… -