Federica Pellegrini scopre un po’ troppo sul Red carpet: vestito assurdo, fans in visibilio – FOTO (Di martedì 6 settembre 2022) Anche Federica Pellegrini si è aggiunta al panorama delle bellezze in mostra alla Mostra del Cinema di Venezia, che spettacolo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le bellezze in arrivo a Venezia per questa edizione della Mostra del Cinema sono più abbondanti che mai, personaggi da ogni ambito sfoggiano i loro look migliori sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 6 settembre 2022) Anchesi è aggiunta al panorama delle bellezze in mostra alla Mostra del Cinema di Venezia, che spettacolo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le bellezze in arrivo a Venezia per questa edizione della Mostra del Cinema sono più abbondanti che mai, personaggi da ogni ambito sfoggiano i loro look migliori sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

VanityFairIt : Unghie color latte, raffinate, discrete e in grado di potenziare la tintarella. Da Jennifer Lopez, passando per Nic… - zazoomblog : Milk nails il trend della manicure lattiginosa da sposa consacrato da Jlo e Federica Pellegrini - #nails #trend… - MediasetTgcom24 : Federica Pellegrini e Matteo Giunta ancora a Venezia: dalle nozze al red carpet tra i baci #federicapellegrini… - lacittanews : È un dato di fatto: Federica Pellegrini e Matteo Giunta non resistono al fascino di Venezia. A una settimana dal ma… - pezzopanismo : @dimaio_laltro Federica Pellegrini è radiosa in questi giorni -