Facciamo chiarezza sulla notizia della “donna vampiro” ritrovata in Polonia (Di martedì 6 settembre 2022) Un gruppo di scienziati avrebbe fatto riemergere uno scheletro con una falce sul collo e un lucchetto all’alluce sinistro, e tutti gli indizi lascerebbero pensare a un rituale di vampirismo per proteggere la popolazione da un fantascientifico risveglio futuro. Il problema è che è una notizia senza fonte Leggi su wired (Di martedì 6 settembre 2022) Un gruppo di scienziati avrebbe fatto riemergere uno scheletro con una falce sul collo e un lucchetto all’alluce sinistro, e tutti gli indizi lascerebbero pensare a un rituale di vampirismo per proteggere la popolazione da un fantascientifico risveglio futuro. Il problema è che è unasenza fonte

