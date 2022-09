E-commerce farmaceutici | Farmaciaospedale com rafforza la quota di mercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) - Piacenza, 6 settembre 2022 - Il settore delle farmacie online cresce sempre di più e registra un importante aumento delle richieste di ordini. A dirlo è l'ultimo rapporto presentato da IQVIA, uno dei più importanti provider di dati specializzato, in particolare, nell'ambito sanitario e farmaceutico. A livello generale è un po' tutto il comparto della farmacia a crescere, come dimostra il +7,5% del primo trimestre del 2022 rispetto a quello dell'anno precedente. A fare la parte del leone è però l'online, dove si assiste a un aumento pari al 24,8%: si tratta di una cifra che, tradotta in valuta, si aggira intorno ai 178 milioni di euro. Gli utenti italiani, sempre più avvezzi alle nuove tecnologie e a rapportarsi col mondo dell'e-, sembrano quindi dare fiducia alle farmacie che decidono di espandere la loro attività anche nel web. È il caso di ...