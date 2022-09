Don’t worry Darling, turbine anni ’50 (Di martedì 6 settembre 2022) La comunità di Victory sembra felice. Ma qualcosa cela quel perfetto villaggio anni ’50, oasi nel deserto con casette monofamigliari, auto dei mariti che vanno al lavoro riprese dall’alto come L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 settembre 2022) La comunità di Victory sembra felice. Ma qualcosa cela quel perfetto villaggio’50, oasi nel deserto con casette monofamigliari, auto dei mariti che vanno al lavoro riprese dall’alto come L'articolo proviene da il manifesto.

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - raimovie : In conferenza per DON'T WORRY DARLING (Fuori Concorso) Chris Pine e @gemma_chan #Venezia79 - raimovie : Alle 18:30 #redcarpet del Premio Campari Passion for a film ad Arianne Phillips per 'Don't Worry Darling' in dirett… - _kekka13__ : RT @HStylesItalia: Harry arrivando sul red carpet del Festival di Venezia per la premiere di Don’t Worry Darling! #Venezia79 - tortaaimirtilli : il cringe che si è creato con tutto il drama di don’t worry darling letteralmente sembra un film comico -