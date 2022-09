Don Matteo: il Maresciallo Cecchini ha rischiato davvero | L’intervento “divino” (Di martedì 6 settembre 2022) Don Matteo è una delle serie televisive più amate dagli italiani. Negli anni molte cose sono accadute ai protagonisti, sino a sfiorare la tragedia. Il Maresciallo Cecchini (Instagram)Difficile che qualcuno non abbia visto almeno uno spezzone di Don Matteo, se non un intero episodio. E comunque se qualcuno coltiva la beata ignoranza di non averlo mai visto, di certo ne ha almeno sentito parlare. Don Matteo – La serie La serie vede la luce nel 2020 e da allora si sono succedute tredici stagioni e quasi trecento episodi. L’idea per il protagonista è liberamente ispirata da I racconti di padre Brown di Gilbert Keith Chesterton, da cui, a varie riprese, sono state tratte delle serie televisive. In una di queste trasposizioni il ruolo del protagonista è stato interpretato da Renato Rascel. La vicenda è ... Leggi su newstv (Di martedì 6 settembre 2022) Donè una delle serie televisive più amate dagli italiani. Negli anni molte cose sono accadute ai protagonisti, sino a sfiorare la tragedia. Il(Instagram)Difficile che qualcuno non abbia visto almeno uno spezzone di Don, se non un intero episodio. E comunque se qualcuno coltiva la beata ignoranza di non averlo mai visto, di certo ne ha almeno sentito parlare. Don– La serie La serie vede la luce nel 2020 e da allora si sono succedute tredici stagioni e quasi trecento episodi. L’idea per il protagonista è liberamente ispirata da I racconti di padre Brown di Gilbert Keith Chesterton, da cui, a varie riprese, sono state tratte delle serie televisive. In una di queste trasposizioni il ruolo del protagonista è stato interpretato da Renato Rascel. La vicenda è ...

giomo2 : RT @FlorisFabrizio: Metaforicamente #Mirafiori non è finita negli anni ’80, con le lettere di licenziamento e nemmeno con la lunghissima ca… - ValeriaMartano : RT @ROBZIK: A Trastevere don Matteo (il cardinale Zuppi) è amato come la Roma. L’edicolante Roberto, in piazza Santa Maria in Trastevere, m… - summa57 : RT @ROBZIK: A Trastevere don Matteo (il cardinale Zuppi) è amato come la Roma. L’edicolante Roberto, in piazza Santa Maria in Trastevere, m… - cazzodurodigino : apparently è solo don Matteo - amorebruna48 : RT @ROBZIK: A Trastevere don Matteo (il cardinale Zuppi) è amato come la Roma. L’edicolante Roberto, in piazza Santa Maria in Trastevere, m… -