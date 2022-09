Chi sono e che fanno i 10 creator italiani su cui punta Meta (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - C'è chi viene dal gaming, come Fjona Cakalli, ideatrice di Games Princess; chi si sta affermando nel mondo della moda come Aya Mohamed e Sumaia Saiboub; chi come Macy Fancy ci regala uno sguardo sulla black beauty, inseguendo il desiderio di mostrare i mille volti e le tante sfaccettature che ci rendono speciali. E ci sono anche la campionessa di nuoto paralimpica Arianna Talamona, che ha trasformato la malattia da cui è affetta in un'opportunità, e Francesco Spedicato, che vuole intrattenere, emozionare e divertire quante più persone possibili attraverso i suoi disegni. sono alcuni dei 10 italiani, che fanno parte dei 150 creator digitali emergenti e provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti per la capacità di realizzare contenuti video e format originali, ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - C'è chi viene dal gaming, come Fjona Cakalli, ideatrice di Games Princess; chi si sta affermando nel mondo della moda come Aya Mohamed e Sumaia Saiboub; chi come Macy Fancy ci regala uno sguardo sulla black beauty, inseguendo il desiderio di mostrare i mille volti e le tante sfaccettature che ci rendono speciali. E cianche la campionessa di nuoto paralimpica Arianna Talamona, che ha trasformato la malattia da cui è affetta in un'opportunità, e Francesco Spedicato, che vuole intrattenere, emozionare e divertire quante più persone possibili attraverso i suoi disegni.alcuni dei 10, cheparte dei 150digitali emergenti e provenienti da tutto il mondo, che sidistinti per la capacità di realizzare contenuti video e format originali, ...

lauraboldrini : Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dall… - pisto_gol : Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Giacinto Facchetti. È stato un Campione di sportività e correttezza, dentro… - lorepregliasco : In tv e sui giornali, quando si parla di social (e figuriamoci di TikTok), traspare un certo paternalismo. Chi ha… - _F34RLESS_ : RT @hbweatherx: ci sono due tipi di persone, chi “non mangio carne” e chi “si è ordinato otto scatolette di chicken nuggets” - Lavarra : @filippoambrosi @sergiopbaviera @matteorenzi 1 analfabeti funzionali non sai manco bene cosa significhi 2 non ser… -