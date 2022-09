«Chi l’ha detto che più si invecchia più le chiome debbano essere corte? La trovo una regola non scritta antiquata e maschilista» ha detto (Di martedì 6 settembre 2022) Demi Moore difende gran voce i suoi capelli lunghi: in una recente intervista rilasciata a People, l’attrice si è scagliata contro chi ritiene che “a una certa età” bisogna tagliarli. «Chi l’ha detto che più si invecchia più le chiome debbano essere corte? La trovo una regola non scritta antiquata e maschilista». l’hair look dell’attrice, 60 anni il prossimo novembre, negli ultimi tempi è infatti una luminosissima chioma XXL ed extra black a cui dedica una routine specifica. Leggi anche › Demi Moore criticata di nuovo sui social per il suo volto: «Non ti assomigli più» ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) Demi Moore difende gran voce i suoi capelli lunghi: in una recente intervista rilasciata a People, l’attrice si è scagliata contro chi ritiene che “a una certa età” bisogna tagliarli. «Chiche più sipiù le? Launanon».ir look dell’attrice, 60 anni il prossimo novembre, negli ultimi tempi è infatti una luminosissima chioma XXL ed extra black a cui dedica una routine specifica. Leggi anche › Demi Moore criticata di nuovo sui social per il suo volto: «Non ti assomigli più» ...

marcodimaio : Il #jobsact ha contribuito a far svoltare l’Italia: ha dato opportunità a chi non ne aveva, sostenuto le imprese ch… - NicolaMorra63 : Ma tutti a rinnegarlo ora, il #JobsAct E chi l'ha votato prima? E chi l'ha conservato? #Letta #DemagogiaElettorale - graziano_delrio : Ho cercato di spiegare a chi attacca il @pdnetwork che l’unico avversario è una destra illiberale che porterà l'Ita… - rodovard : RT @alex_orlowski: Questo è lo schifo che @rulajebreal deve sopportare tutti i giorni sui social. E questi sarebbero i supporter di chi vor… - Mirandola59 : RT @Th5stelle: Su tutti i sondaggi il #M5S è in forte risalita. #Conte è il leader progressista più amato, l'unico in grado di sfidare la #… -

Barbara D'Urso rompe il silenzio ed esplode: "Ma che vita di m***a" ...La conduttrice ha colto la palla al balzo con l'intervista di Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa. È con lui che ha finalmente chiarito la sua posizione, scagliandosi contro chi ha ... Juve, occhio a Galtier l'italiano ...sfiderà la Juventus in Champions League al Parco dei Principi ha ... L'ex allenatore di Sampdoria e Parma è uno dei brianzoli scuola ... Soprattutto per chi arriva alla panchina dopo aver guidato per anni ... La Gazzetta dello Spettacolo ...La conduttricecolto la palla al balzo con'intervista di Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa. È con lui chefinalmente chiarito la sua posizione, scagliandosi contro......sfiderà la Juventus in Champions League al Parco dei Principi...'ex allenatore di Sampdoria e Parma è uno dei brianzoli scuola ... Soprattutto perarriva alla panchina dopo aver guidato per anni ... Chi l'ha visto Pronta la nuova edizione