Britney Spears risponde alle cattiverie del figlio: “Non credo più in Dio, sono atea” (Di martedì 6 settembre 2022) Per 13 anni Britney Spears è stata prigioniera della tutela legale orchestrata dal suo team e da suo padre. Non le era permesso di fare nulla, nemmeno scegliere gli amici con cui passare del tempo, guidare o fare acquisti on line. La popstar però ha continuato a fare una vita da schiava pur di poter vedere i suoi due figli (usati come ricatto), che però adesso hanno deciso di non vederla e che non sono stati nemmeno al suo matrimonio con Sam Asghari. Il figlio minore, Jayden è anche apparso in un documentario (insieme al padre Kevin Federline) ed ha addirittura dichiarato che la conservatorship era giusta per sua madre. In un nuovo audio pubblicato su Instagram la principessa del pop ha asfaltato l’ex marito e bacchettato – giustamente – il figlio 16enne. Jayden non vuole più vedere la madre? Chissà se ... Leggi su biccy (Di martedì 6 settembre 2022) Per 13 anniè stata prigioniera della tutela legale orchestrata dal suo team e da suo padre. Non le era permesso di fare nulla, nemmeno scegliere gli amici con cui passare del tempo, guidare o fare acquisti on line. La popstar però ha continuato a fare una vita da schiava pur di poter vedere i suoi due figli (usati come ricatto), che però adesso hanno deciso di non vederla e che nonstati nemmeno al suo matrimonio con Sam Asghari. Ilminore, Jayden è anche apparso in un documentario (insieme al padre Kevin Federline) ed ha addirittura dichiarato che la conservatorship era giusta per sua madre. In un nuovo audio pubblicato su Instagram la principessa del pop ha asfaltato l’ex marito e bacchettato – giustamente – il16enne. Jayden non vuole più vedere la madre? Chissà se ...

atanasio_baffa : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears risponde all’intervista del figlio Jayden andata in onda ieri: “Se Dio esistesse non avrebbe permesso… - iamexemi : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears risponde all’intervista del figlio Jayden andata in onda ieri: “Se Dio esistesse non avrebbe permesso… - 4vtvmnleaves : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears risponde all’intervista del figlio Jayden andata in onda ieri: “Se Dio esistesse non avrebbe permesso… - ado006_ : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears risponde all’intervista del figlio Jayden andata in onda ieri: “Se Dio esistesse non avrebbe permesso… - BSNewsItalia : ??| Britney Spears risponde all’intervista del figlio Jayden andata in onda ieri: “Se Dio esistesse non avrebbe per… -