Brambati su Allegri | Voleva dire che la Juventus non è all' altezza del PSG L' ho capita non in senso polemico

(Di martedì 6 settembre 2022) Nel suo intervento a TMW Radio, Massimoha parlato anche dellae delle parole disul fatto che la partita importante per i bianconeri sia quella contro il Benfica e non...

Pall_Gonfiato : #Brambati, sulle dichiarazioni di #Allegri #Juventus #PSG - _aisoise_ : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Brambati: 'Allegri neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocerino' ht… - sportli26181512 : TMW RADIO - Brambati: 'Allegri neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocer… - milansette : TMW RADIO - Brambati: 'Allegri neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocer… - MilanNewsit : TMW RADIO - Brambati: 'Allegri neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocer… -

Delle date di rientro dei vari infortunati Massimilianosolitamente è abbastanza preciso, da Bonucci a Szczesny e anche sui lungodegenti come Pogba ...ha qualche dubbio Massimo. L'ex ...... l'ex calciatore e procuratore Massimoha parlato di campionato e non solo. Fiorentina e Juventus, come le ha viste 'Ho visto squadre modificate, ma bisogna dare tempo ade Italiano.A parlare del turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Juventus, le dichiarazioni di ...Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Juventus, le dichiarazioni di Allegri non sono piaciute sul PSG. Cosa si aspetta però da ...