Audi A4 - Virtual Cockpit Plus e full Led | cresce la dotazione di serie su alcuni allestimenti

(Di martedì 6 settembre 2022) L'ha rivisto i listini delle A4 e A4 Avant introducendo nuove dotazioni disulivelli di allestimento. L'aggiornamento riguarda le varianti Business, Business Avanced e S line edition, arricchite sia nel design sia nei contenuti tecnologici. Cosa entra nel "capitolato". Nello specifico, le A4 Business annoverano ora i cerchi da 17'' come primo equipaggiamento (vale anche per la entry level) e sulla strumentazione digitalecon displayHD da 12,3 pollici. Salendo di livello, le A4 Business Advanced e S line edition guadagnano il pacchetto Evolution di: ciò significa poter contare su illuminazione interna a Led, portellone con chiusura elettrica (nel caso dell'Avant) e, soprattutto, gruppi ottici

