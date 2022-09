Assegno unico | Inps | in 5 mesi erogati oltre 6 mld

serracchiani : Entra nel vivo la campagna elettorale: oggi a Torino con i candidati del @pdnetwork Dalle periferie al centro per… - Mov5Stelle : Come abbiamo aiutato le famiglie? ?? CON L'ASSEGNO UNICO FAMILIARE ?? I nostri risultati sono la base da cui ripa… - elenabonetti : Con @ItaliaViva abbiamo presentato un emendamento per anticipare la rivalutazione e l’aumento dell’assegno unico gi… - CorriereUmbria : Assegno unico, l'Inps: 'Nei primi cinque mesi erogati oltre sei miliardi di euro alle famiglie' #inps #assegnounico… - rtl1025 : ?? Assegni a 5,3 milioni di nuclei per 8,6 milioni di figli e oltre sei miliardi di euro di spesa complessiva: il da… -

Assegni a 5,3 milioni di nuclei per quasi 8,6 milioni di figli e oltre sei miliardi di euro di spesa complessiva: il dato arriva dall'Inps che ha pubblicato l'Osservatorio sull'aggiornato a luglio 2022. "Nei primi cinque mesi di competenza (il pagamento è partito a marzo, ndr) - si legge - sono stati erogati alle famiglie assegni per oltre sei miliardi di euro. ...Lo ha reso noto l'Inps che ha diffuso i dati dell'Osservatorio Statistico sull'Universale. L'importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 233 euro ed è stato pagato in media ...Beneficiarie 5,3 milioni di famiglie. Le cifre variano in base all'Isee: l'importo minimo erogato a Bolzano, dove per ciascun figlio si ha in media 132 euro al mese, contro i 166 della Calabria ...Assegni a 5,3 milioni di nuclei per quasi 8,6 milioni di figli e oltre sei miliardi di euro di spesa complessiva: il dato arriva dall'Inps che ha pubblicato l'Osservatorio sull'Assegno unico aggiornat ...