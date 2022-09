(Di martedì 6 settembre 2022) Alberto Matano vs Barbara D'Urso Latvnon è ancora ufficialmente iniziata, ma si registrano le prime partenze. DavideMaggio.it torna a monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. In virtù del cambio del perimetromisurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.5 settembreOggi è un altro Giorno ? lunedì 5 settembre ...

fabiofabbretti : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 5 Settembre 2022· I debutti: Mattino 5 parte forte (20.6%-20.8%). Bortone 13.7%. D’urso 18.7%-17% vs… - davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 5 Settembre 2022· I debutti: Mattino 5 parte forte (20.6%-20.8%). Bortone 13.7%. D’urso 18.7%-… - bakeoffitalia : Ascolti TV: i debutti della stagione 2022/2023 confrontati con quelli dell'anno precedente - fabiofabbretti : #AscoltiTv: com'è andato il debutto di #BakeOffItalia rispetto allo scorso anno? Il confronto ??… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: ieri sono ripartiti #PortaaPorta, #Cartabianca e #FuoriDalCoro. Ecco chi sale e chi scende rispetto all… -

DavideMaggio.it

Nella guerra degli, la Rai schiera un esercito al femminile. Torna, dopo 25 anni a Mediaset,... attesissimo e costosissimo prequel di ' Games of Thrones ' , ma sono in arrivo nuovi. Dal ...... perché le copie vendute con questa tecnologia verranno aggregate ai dati degliin ... come quello di Laura Pausini, Cesare Cremonini o ancora Stromae e Placebo, fino a grandicome Mara ... Ascolti TV: i debutti della stagione 2022/2023 confrontati con quelli dell’anno precedente La vita in diretta vs Pomeriggio 5 prima sfida il 5 settembre 2022: chi ha vinto Ecco i dati del primo confronto tra Matano e d'Urso ...Da lunedì 5 settembre 2022 inizia la programmazione La7 di Settembre 2022. La data di Propaganda Live, Lingo, Piazzapulita. Maratona Mentana.