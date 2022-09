Volano gli stracci tra Santanchè e Furfaro: “Maleducato”, “Interrotto 62 volte” (Di lunedì 5 settembre 2022) In piena campagna elettorale accade spesso che gli animi si surriscaldino, specialmente se all'interno della trasmissione televisiva presenziano gli esponenti dei primi due partiti del Paese, quindi acerrimi rivali. È quanto successo sotto la conduzione di Myrta Merlino della puntata di “lLAria Che Tira”, in onda su La7 lunedì 5 settembre. I due protagonisti del diverbio sono il responsabile nazionale Pd associazione e movimenti Marco Furfaro e la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè. Il membro dello schieramento di Enrico Letta, indispettito dalle interruzioni di Santanchè, ha cominciato ad attaccare lo schieramento di centrodestra: “Da una parte c'è chi rivendica il nucleare che si farà nel 2050 e chi è invece per le energie rinnovabili”. Interviene subito Myrta Merlino che prova a sdrammatizzare con una battuta: ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) In piena campagna elettorale accade spesso che gli animi si surriscaldino, specialmente se all'interno della trasmissione televisiva presenziano gli esponenti dei primi due partiti del Paese, quindi acerrimi rivali. È quanto successo sotto la conduzione di Myrta Merlino della puntata di “lLAria Che Tira”, in onda su La7 lunedì 5 settembre. I due protagonisti del diverbio sono il responsabile nazionale Pd associazione e movimenti Marcoe la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela. Il membro dello schieramento di Enrico Letta, indispettito dalle interruzioni di, ha cominciato ad attaccare lo schieramento di centrodestra: “Da una parte c'è chi rivendica il nucleare che si farà nel 2050 e chi è invece per le energie rinnovabili”. Interviene subito Myrta Merlino che prova a sdrammatizzare con una battuta: ...

