Via libera ai vaccini aggiornati contro Omicron. Cosa ne sarà di quelli vecchi? (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Dopo il via libera dell'Agenzia europea dei medicinali Ema, ecco l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron Ba.1 e, seppure in misura minore, quella Ba.4/5. Lo ha deciso la Commissione tecnico scientifica dopo la riunione di oggi. Tuttavia, i vaccini "aggiornati" non saranno disponibili subito e per tutti in tempi brevi. La stessa Ema ha precisato che le "vecchie" versioni dei vaccini, Comirnaty e Spikevax, sono ancora efficaci nella prevenzione di malattie gravi, ospedalizzazione e decesso associati a Covid-19 e continueranno ad essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell'Ue, in particolare per le vaccinazioni primarie. Inoltre, alcuni "vaccini italiani" ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Dopo il viadell'Agenzia europea dei medicinali Ema, ecco l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco aianti-Covid adattatila varianteBa.1 e, seppure in misura minore, quella Ba.4/5. Lo ha deciso la Commissione tecnico scientifica dopo la riunione di oggi. Tuttavia, i" non saranno disponibili subito e per tutti in tempi brevi. La stessa Ema ha precisato che le "e" versioni dei, Comirnaty e Spikevax, sono ancora efficaci nella prevenzione di malattie gravi, ospedalizzazione e decesso associati a Covid-19 e continueranno ad essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell'Ue, in particolare per le vaccinazioni primarie. Inoltre, alcuni "italiani" ...

