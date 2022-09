Vesuvio erutta su Amazon Unlimited, anche Alexa lo riproduce (Di lunedì 5 settembre 2022) Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta è disponibile anche su Amazon Music Unlimited e non solo su Spotify, a disposizione anche con Alexa. La prova è stata fatta dal giornalista Diego De Luca che ha postato anche un video sui social. Il coro intonato nel fine settimana dai tifosi dell’Inter durante il derby, ma anche da quello della Roma e da altri in giro per l’Italia diventa una hit incontrollata che non fa altro che aumentare la vergogna. Già oggi vi abbiamo mostrato come su Spotify sia disponibile un remix del coro Vesuvio erutta. Ma Diego De Luca mostra anche che il coro diventato una ignobile canzone sia disponibile anche su Amazon Music ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022)tutta Napoli è distrutta è disponibilesuMusice non solo su Spotify, a disposizionecon. La prova è stata fatta dal giornalista Diego De Luca che ha postatoun video sui social. Il coro intonato nel fine settimana dai tifosi dell’Inter durante il derby, mada quello della Roma e da altri in giro per l’Italia diventa una hit incontrollata che non fa altro che aumentare la vergogna. Già oggi vi abbiamo mostrato come su Spotify sia disponibile un remix del coro. Ma Diego De Luca mostrache il coro diventato una ignobile canzone sia disponibilesuMusic ...

