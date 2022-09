Venice’79 – “Non dirlo a nessuno” di Alessio Russo mercoledi’ 7 settembre

(Di lunedì 5 settembre 2022) Venezia’79 “NON” Un film dicon Michelangelo Vizzini, Enea Lorenzoni, Francesco Bertoli, Federica Carta e Klaudia Pepa Venice Production Bridge – Mercoledì 7c/o Spazio Incontri Hotel Excelsior – ore 10:30 Sarà presentato Mercoledì 7alle ore 10.30 all’interno Venice Production Bridge, “Non” film indipendente diretto dae prodotto da Red Private srl, ispirato ad una storia vera, realizzato interamente da un team di ragazzi under 30. E’ un film dedicato alla Generazione Z di cui racconta uno spaccato. Un web-movie nel quale sono protagonisti alcuni dei volti più amati del web. E’ la storia di due ragazzi molto diversi tra loro che si ...

