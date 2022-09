Us Open 2022, Medvedev: “Partita di alto livello, se Nick continua così può vincere il torneo” (Di lunedì 5 settembre 2022) Daniil Medvedev si è presentato in conferenza stampa pochi minuti dopo aver essere stato sconfitto da Nick Kyrgios negli ottavi di finale degli Us Open 2022: “Ha giocato bene. È stato un match equilibrato fino al terzo set. Poi ho iniziato a sentirmi peggio fisicamente, non stavo bene oggi. Mi ammalo almeno una volta all’anno durante la trasferta negli Usa perché l’utilizzo dell’aria condizionata qui è fuori controllo. L’anno scorso è successo era a Cincinnati, quest’anno a New York”. E ancora: “E’ stato un match di alto livello, Nick ha un gioco diverso ma al livello di Novak o Rafa. Se riesce a mantenerlo per tutta la durata del torneo ha chance di vittoria. Oggi ha sbagliato poco, avrei preferito avesse commesso qualche errore in ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Daniilsi è presentato in conferenza stampa pochi minuti dopo aver essere stato sconfitto daKyrgios negli ottavi di finale degli Us: “Ha giocato bene. È stato un match equilibrato fino al terzo set. Poi ho iniziato a sentirmi peggio fisicamente, non stavo bene oggi. Mi ammalo almeno una volta all’anno durante la trasferta negli Usa perché l’utilizzo dell’aria condizionata qui è fuori controllo. L’anno scorso è successo era a Cincinnati, quest’anno a New York”. E ancora: “E’ stato un match diha un gioco diverso ma aldi Novak o Rafa. Se riesce a mantenerlo per tutta la durata delha chance di vittoria. Oggi ha sbagliato poco, avrei preferito avesse commesso qualche errore in ...

