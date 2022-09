Uomini e Donne, Alessia Cammarota sul festival di Venezia: “Cosa ci dovrei fare lì?” (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante la settimana del festival del cinema di Venezia, un ex Uomini e Donne ha voluto dire la sua sulla partecipazione di personaggi noti sul web. Si tratta di Alessia Cammarota, amata ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi. “Cosa dovrei fare lì?” – La presenza di influencer al festival ha sempre suscitato non poche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante la settimana deldel cinema di, un exha voluto dire la sua sulla partecipazione di personaggi noti sul web. Si tratta di, amata ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi. “lì?” – La presenza di influencer alha sempre suscitato non poche L'articolo

matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - BowditchRoman : RT @OrioliPaolo: 'Daremo uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e mamme' Faccio notare che, al di là della fattibilità economica, è… - Kr81RS : RT @itsmeback_: BIOLOGICO: papà e mamma generano figli. BIOILLOGICO: 2 uomini o 2 donne comprano bambini e li chiamano figli. I bambini n… -