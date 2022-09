Traffico Roma del 05-09-2022 ore 11:30 (Di lunedì 5 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via del Pescaccio e via Ostiense interna si rallenta tra lo svincolo per La Roma e via Prenestina ancora disagi dovuti ai lavori in corso sulla Cassia bis code tra via della Giustiniana ed il raccordo anulare direzione Roma cui si transita su carreggiata ridotta rallentamenti per incidente poi sulla via Flaminia Labaro Saxa Rubra verso il centro un incidente rallenta il Traffico anche in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via del Pescaccio e via Ostiense interna si rallenta tra lo svincolo per Lae via Prenestina ancora disagi dovuti ai lavori in corso sulla Cassia bis code tra via della Giustiniana ed il raccordo anulare direzionecui si transita su carreggiata ridotta rallentamenti per incidente poi sulla via Flaminia Labaro Saxa Rubra verso il centro un incidente rallenta ilanche in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...

