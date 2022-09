Torino-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Lecce, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno di campionato allo stadio Olimpico-Grande Torino e i granata sfidano i salentini, squadre a caccia di una vittoria per i rispettivi obiettivi. Sette punti per i piemontesi, due per i giallorossi: chi la spunterà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 5 settembre. Torino-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la quinta giornata di. Si chiude questo turno di campionato allo stadio Olimpico-Grandee i granata sfidano i salentini, squadre a caccia di una vittoria per i rispettivi obiettivi. Sette punti per i piemontesi, due per i giallorossi: chi la spunterà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 5 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - PugliaStream : Questa sera Torino-Lecce: giallorossi a caccia del primo acuto - NicoMarcocci : Young Italians u21 to watch in Serie A this year. Miretti (19) CM / Juventus Okoli (21) CB / Atalanta Rovella (2… - Dalla_SerieA : Lecce, Baroni punta il Torino: 'Non possiamo sbagliare nulla' - -