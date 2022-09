Torino-Lecce oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 5 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Torino-Lecce, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. La squadra di Juric cerca di dare continuità al suo buon avvio di stagione, mentre quella di Baroni punta alla prima vittoria dopo i due pareggi utili di fila. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, lunedì 5 settembre, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251), che sulla piattaforma Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quinta giornata della. La squadra di Juric cerca di dare continuità al suo buon avvio di stagione, mentre quella di Baroni punta alla prima vittoria dopo i due pareggi utili di fila. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di, lunedì 5 settembre, allo Stadio Olimpico Grande. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251), che sulla piattaforma Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace.

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - Depaceredcap : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco #Juve #… - Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco #Juve #… - Fantacalcio : Torino-Lecce: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - PianetaLecce : Torino-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in tv/streaming -