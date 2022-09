Terna, tappa a Salerno per la prima edizione del Master Tyrrhenian Lab (Di lunedì 5 settembre 2022) Salerno (ITALPRESS) – Si è tenuta presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” dell’Università di Salerno la presentazione del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con le Università di Salerno, Cagliari e Palermo.Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonchè Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, e il professore Vincenzo Loia, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, hanno presentato ai neolaureati interessati al corso l’offerta formativa, i dettagli delle materie previste e gli obiettivi dell’iniziativa.Terna investirà 100 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022)(ITALPRESS) – Si è tenuta presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” dell’Università dila presentazione deldi II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da, nell’ambito del progettoLab, in collaborazione con le Università di, Cagliari e Palermo.Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonchè Presidente e Coordinatore Scientifico delLab, e il professore Vincenzo Loia, Rettore dell’Università degli Studi di, hanno presentato ai neolaureati interessati al corso l’offerta formativa, i dettagli delle materie previste e gli obiettivi dell’iniziativa.investirà 100 ...

