Salernitana - Empoli 2 - 2: Pjaca, pomeriggio da 7. Fazio quanti errori, 5 (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul primo gol può poco, sul secondo è tradito da Fazio. Per il resto è attento. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul primo gol può poco, sul secondo è tradito da. Per il resto è attento. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Salernitana: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Grassi, Lammers, Henderson… - OfficialUSS1919 : ???? I granata sono arrivati allo “Stadio Arechi” per Salernitana - Empoli #SalernitanaEmpoli #macteanimo… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Scores: Monza 0-0 Atalanta Salernitana 1-1 Empoli #SSFootball - tonizeta24 : Prima volta per Satriano e Mazzocchi: Salernitana-Empoli 2-2 | Serie A T... - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nei posticipi della quinta giornata vittorie per Atalanta e Torino, pari tra Salernitana ed Empoli -