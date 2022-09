Ritorno in classe, in Piemonte il 96% delle cattedre è coperto, ma i sindacati denunciano: “A Torino mancano oltre 1000 docenti” (Di lunedì 5 settembre 2022) Manca ormai poco all'inizio della scuola in Piemonte. L'USR ha annunciato, con una nota stampa, che la copertura dei docenti nelle scuole è oltre il 96%. Soddisfatto il direttore Stefano Suraniti, ma i sindacati non sono d'accordo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Manca ormai poco all'inizio della scuola in. L'USR ha annunciato, con una nota stampa, che la copertura deinelle scuole èil 96%. Soddisfatto il direttore Stefano Suraniti, ma inon sono d'accordo. L'articolo .

