Rissa fra trans finisce a sprangate: grave una 51enne colombiana (Di lunedì 5 settembre 2022) La vittima è stata colpita con una mazza di ferro dalla rivale e ora versa in gravi condizioni. Una 43enne uruguiana, ritenuta responsabile dell'aggressione, è accusata di tentato omicidio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) La vittima è stata colpita con una mazza di ferro dalla rivale e ora versa in gravi condizioni. Una 43enne uruguiana, ritenuta responsabile dell'aggressione, è accusata di tentato omicidio

