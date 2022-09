"Pensioni per mamme e nonne”. Berlusconi promette aiuti a chi non ha i contributi (Di lunedì 5 settembre 2022) Energico, brillante e attivo in ogni direzione. Silvio Berlusconi è tornato l'autentico mattatore che, per almeno venti anni, ha reso memorabili le campagne elettorali del nostro Paese. Dopo un periodo di appannamento, politico ma anche fisico, il fondatore di Mediaset sembra di colpo ringiovanito. Presente in televisione, il suo habitat naturale, riesce a far parlare di sé anche quando si affaccia sui social. Il suo primo video su Tik Tok ha superato ogni record di visualizzazioni. Oggi torna su uno dei suoi cavalli di battaglia: gli anziani. “Vogliamo portare tutte le Pensioni a mille euro, e a chi non ha pagato i contributi, chi ha lavorato in casa, le mamme e le nonne, vogliamo dare anche a loro mille euro”. È un fiume in piena, l'ex presidente del Milan, ospite di Mattino 5. E non lesina ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Energico, brillante e attivo in ogni direzione. Silvioè tornato l'autentico mattatore che, per almeno venti anni, ha reso memorabili le campagne elettorali del nostro Paese. Dopo un periodo di appannamento, politico ma anche fisico, il fondatore di Mediaset sembra di colpo ringiovanito. Presente in televisione, il suo habitat naturale, riesce a far parlare di sé anche quando si affaccia sui social. Il suo primo video su Tik Tok ha superato ogni record di visualizzazioni. Oggi torna su uno dei suoi cavalli di battaglia: gli anziani. “Vogliamo portare tutte lea mille euro, e a chi non ha pagato i, chi ha lavorato in casa, lee le, vogliamo dare anche a loro mille euro”. È un fiume in piena, l'ex presidente del Milan, ospite di Mattino 5. E non lesina ...

