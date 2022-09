Luigi Strangis, disco d’oro per il suo primo Ep ”Strangis” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Strangis”, il primo EP di Luigi Strangis, il giovane cantautore di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di AMICI, viene certificato oggi disco d’oro. Strangis è disco d’oro WORDS FOR YOU“Strangis”, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, nella sua prima settimana aveva conquistato il primo posto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming e contiene anche il brano “TIENIMI STANOTTE”, anch’esso certificato ORO, che ha accompagnato Luigi durante tutta l’estate in una serie di incontri con i fan anche in veste live. Nel mese di novembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) “”, ilEP di, il giovane cantautore di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di AMICI, viene certificato oggiWORDS FOR YOU“”, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, nella sua prima settimana aveva conquistato ilposto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming e contiene anche il brano “TIENIMI STANOTTE”, anch’esso certificato ORO, che ha accompagnatodurante tutta l’estate in una serie di incontri con i fan anche in veste live. Nel mese di novembre ...

Giusy12053168 : RT @gunsroseslink: @AmiciUfficiale Se fate ripartecipare Luigi Strangis e Carola Puddu si sennò no?? - Giusy12053168 : RT @Ziafrancy86: '-ti farò capire che non hai bisogno di me,ti andrà bene? -no..' Dialogo sui massimi sistemi del mondo -Luigi Strangis e… - bea_strangis : RT @SasatoreS: Buonasera con la miglior cover di Luigi Arrivederci #luigistrangis - gunsroseslink : Nessuno mai sarà Luigi Strangis mi dispiace - sunflowervol_II : @AmiciUfficiale non ne fanno più come luigi strangis quindi no grazie -