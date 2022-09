L’Atalanta rinnovata va per la prima volta in testa alla classifica (Di lunedì 5 settembre 2022) L’Atalanta di Gasperini è prima in classifica. Non era mai accaduto, anche se in questi anni i bergamaschi sono stati una realtà importante del calcio italiano. I nerazzurri hanno battuto 2-0 il Monza unica squadra che ha perso tutte e cinque le partite (quanto resisterà Stroppa?). L’Atalanta è sola a 13 punti, davanti a Napoli e Milan con 11, Udinese e Roma a 10, Juventus e Inter a 8. L’Atalanta le ha vinte tutte, ha pareggiato solo con il Milan. Anche il club di Percassi e degli americani ha optato per il rinnovamento. Tant’è vero che il gol dell’1-0 l’ha segnato il danese Hojlund appena 19 anni. Il raddoppio di Lookman (24 anni). I bergamaschi quest’estate hanno venduto Pessina (proprio al Monza), Freuler (al Nottingham Forest), Miranchuk (al Torino), rescisso il contratto con Ilicic. La linea del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022)di Gasperini èin. Non era mai accaduto, anche se in questi anni i bergamaschi sono stati una realtà importante del calcio italiano. I nerazzurri hanno battuto 2-0 il Monza unica squadra che ha perso tutte e cinque le partite (quanto resisterà Stroppa?).è sola a 13 punti, davanti a Napoli e Milan con 11, Udinese e Roma a 10, Juventus e Inter a 8.le ha vinte tutte, ha pareggiato solo con il Milan. Anche il club di Percassi e degli americani ha optato per il rinnovamento. Tant’è vero che il gol dell’1-0 l’ha segnato il danese Hojlund appena 19 anni. Il raddoppio di Lookman (24 anni). I bergamaschi quest’estate hanno venduto Pessina (proprio al Monza), Freuler (al Nottingham Forest), Miranchuk (al Torino), rescisso il contratto con Ilicic. La linea del ...

