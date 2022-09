Incendio in garage, donna cerca di spegnere le fiamme ma resta intossicata (Di lunedì 5 settembre 2022) Una donna è rimasta intossicata a causa di un Incendio che si è sviluppato in un garage. È successo alle 14 e 30 di oggi a Valcanneto, in via Pergolesi, nel Comune di Cerveteri. La corsa dei Vigili del fuoco per spegnere il fuoco I Vigili del fuoco sono accorsi e hanno trovato fiamme alte nel garage di un edificio quadrifamiliare. L’intervento immediato dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse anche nel resto dell’edificio. Intanto, però, la proprietaria di un appartamento, una 47enne che si era resa conto dell’Incendio e aveva chiamato i soccorsi era scesa in quel garage per spegnere le fiamme. Una scelta che le ha provocato una intossicazione a causa dei fumi che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Unaè rimastaa causa di unche si è sviluppato in un. È successo alle 14 e 30 di oggi a Valcanneto, in via Pergolesi, nel Comune di Cerveteri. La corsa dei Vigili del fuoco peril fuoco I Vigili del fuoco sono accorsi e hanno trovatoalte neldi un edificio quadrifamiliare. L’intervento immediato dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse anche nel resto dell’edificio. Intanto, però, la proprietaria di un appartamento, una 47enne che si era resa conto dell’e aveva chiamato i soccorsi era scesa in quelperle. Una scelta che le ha provocato una intossicazione a causa dei fumi che ha ...

