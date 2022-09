I Simple Minds pubblicano il nuovo singolo “First You Jump” (Di lunedì 5 settembre 2022) I Simple Minds pubblicano il nuovo singolo "First You Jump", la seconda traccia tratta dal loro diciottesimo album in studio "Direction Of The Heart" che verrà pubblicato il 21 ottobre da BMG. "First You Jump" è stato scritto da Kerr-Burcill con il bassista di lunga data dei Simple Minds Ged Grimes. È un classico inno trascendente dei Simple Minds, sull'ansia dei tempi e su come ci rialzeremo.Il video del brano è stato girato a luglio durante il soundcheck del concerto dei Simple Minds al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Questa splendida cornice è catturata da riprese panoramiche e aeree, intervallate da primi piani della band ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 settembre 2022) IilYou", la seconda traccia tratta dal loro diciottesimo album in studio "Direction Of The Heart" che verrà pubblicato il 21 ottobre da BMG. "You" è stato scritto da Kerr-Burcill con il bassista di lunga data deiGed Grimes. È un classico inno trascendente dei, sull'ansia dei tempi e su come ci rialzeremo.Il video del brano è stato girato a luglio durante il soundcheck del concerto deial Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Questa splendida cornice è catturata da riprese panoramiche e aeree, intervallate da primi piani della band ...

