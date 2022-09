«I bulli non c’entrano, sei un coniglio»: la frase choc dell’ufficiale dei carabinieri sul 13enne morto a Gragnano (Di lunedì 5 settembre 2022) «Se allevi conigli non puoi pretendere leoni». Così Antonino Briguglio, il coordinatore delle attività sportive della Scuola Ufficiali dei carabinieri, ha commentato la tragedia dei giorni scorsi a Gragnano, dove un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano. Il ragazzo aveva ricevuto messaggi di insulti da sei persone, 5 minorenni e un maggiorenne. «Ti devi ammazzare, buttati giù», si legge nei messaggi inviati ad Alessandro. La prima ipotesi era quella di una caduta accidentale, ma l’addio scritto alla fidanzata poco prima dell’accaduto fa propendere per il gesto volontario. Il post pubblicato su LinkedIn da Briguglio, ora rimosso ma reperibile sul sito Archive.today Secondo Briguglio, la colpa dell’accaduto non è da attribuire a chi ha preso di mira Alessandro, bensì ai suoi genitori, «che non ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) «Se allevi conigli non puoi pretendere leoni». Così Antonino Briguglio, il coordinatore delle attività sportive della Scuola Ufficiali dei, ha commentato la tragedia dei giorni scorsi a, dove un ragazzino di 13 anni èdopo essere precipitato dal quarto piano. Il ragazzo aveva ricevuto messaggi di insulti da sei persone, 5 minorenni e un maggiorenne. «Ti devi ammazzare, buttati giù», si legge nei messaggi inviati ad Alessandro. La prima ipotesi era quella di una caduta accidentale, ma l’addio scritto alla fidanzata poco prima dell’accaduto fa propendere per il gesto volontario. Il post pubblicato su LinkedIn da Briguglio, ora rimosso ma reperibile sul sito Archive.today Secondo Briguglio, la colpa dell’accaduto non è da attribuire a chi ha preso di mira Alessandro, bensì ai suoi genitori, «che non ...

