Hacker fanno impazzire il traffico di Mosca grazie ad un'app per i Taxi (Di lunedì 5 settembre 2022) Uno o più malintenzionati hanno prenotato tutti i Taxi disponibili del servizio Yandex Taxi a Mosca, facendoli convergere su un unico punto della città. Coinvolte diverse decine di mezzi, traffico paralizzato per più di un'ora....

