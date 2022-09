Gas, Mosca minaccia più forte: “In arrivo tempesta globale” (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Il gas non arriva più, e Mosca minaccia. La dinamica, in estrema sintesi, è questa, come riporta anche l’Ansa. Gas carente e costoso, Mosca minacciosa L’energia ci sta mettendo in ginocchio e il gas più del resto, mentre Mosca alza la posta dei toni minacciosi, come è amaramente logico che sia in una dinamica degenerativa come quella iniziata con lo scoppio della guerra in Ucraina lo scorso febbraio. Parla il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, una figura che dallo scoppio del conflitto ormai conosciamo bene, il quale afferma che sta iniziando una “grande tempesta globale”. Una tempesta di cui la colpa viene attribuita all’Occidente, secondo quanto riportato dalla Tass. La Russia può resistere all’urto, secondo Peskov, perché “sarà in grado di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Il gas non arriva più, e. La dinamica, in estrema sintesi, è questa, come riporta anche l’Ansa. Gas carente e costoso,minacciosa L’energia ci sta mettendo in ginocchio e il gas più del resto, mentrealza la posta dei toni minacciosi, come è amaramente logico che sia in una dinamica degenerativa come quella iniziata con lo scoppio della guerra in Ucraina lo scorso febbraio. Parla il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, una figura che dallo scoppio del conflitto ormai conosciamo bene, il quale afferma che sta iniziando una “grande”. Unadi cui la colpa viene attribuita all’Occidente, secondo quanto riportato dalla Tass. La Russia può resistere all’urto, secondo Peskov, perché “sarà in grado di ...

