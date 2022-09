Gas ed euro | la tempesta perfetta è iniziata | ore infernali | cosa sta accedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Soltanto ieri, domenica 4 settembre, per bocca del portavoce Dmitry Peskov, il Cremlino aveva parlato di "imminentesull'Occidente" e di "scenari apocalittici", sempre e ovviamente per l'Occidente. Insomma, l'offensiva energetica scatenata da Vladimir Putin e dalla Russia starebbero per sortire i loro effetti peggiori. E per quanto ancora non siamo a quella "", il giorno successivo è iniziato sotto il segno di clamorose tensioni economico-finanziarie. In primis il gas, il cui prezzo dei future Ttf ad Amsterdam è schizzato a 290 dollari per megawattora in apertura, con un balzo del 30 per cento. Dunque, il prezzo della materia prima è sceso fino a 262 megawatt ora, quotazioni che restano comunque folli. Molto oltre il limite del sostenibile. Ma non solo. Anche l'...