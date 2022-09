Formula 1, Rosberg: «Non è possibile non trovare le gomme ai box, in F3 fanno meglio della Ferrari» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes, Nico Rosberg, ha criticato duramente l’operato della Ferrari ai microfoni di Sky Uk. “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così. Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare. Una delle cose che si dice spesso è che Binotto è un tecnico; quindi, a volte si potrebbe suggerire che sia necessario ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex campione del mondo diUno con la Mercedes, Nico, ha criticato duramente l’operatoai microfoni di Sky Uk. “In una gara normale non ènonleai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non ècontinuare così. Anche le squadre di2 o diun lavoro miglioreper quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare. Una delle cose che si dice spesso è che Binotto è un tecnico; quindi, a volte si potrebbe suggerire che sia necessario ...

