Elezioni: Amendola, 'M5S? Va chiesto a Conte, Pd è sempre stato lineare' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Con il M5S abbiamo lavorato bene durante il governo Conte II, ma è evidente che la scelta di far cadere l'esecutivo guidato da Mario Draghi abbia segnato la rottura di un percorso comune che, ritengo, abbia fatto bene all'Italia. Credo che vada chiesto a Giuseppe Conte quale sia il suo rapporto con noi. Il Pd è sempre stato lineare è chiaro: alle azioni corrispondono conseguenze”. Così Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei e candidato capolista in Basilicata del Partito democratico alla Camera, in un'intervista a Formiche.net. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Con ilabbiamo lavorato bene durante il governoII, ma è evidente che la scelta di far cadere l'esecutivo guidato da Mario Draghi abbia segnato la rottura di un percorso comune che, ritengo, abbia fatto bene all'Italia. Credo che vadaa Giuseppequale sia il suo rapporto con noi. Il Pd èè chiaro: alle azioni corrispondono conseguenze”. Così Vincenzo, sottosegretario agli Affari europei e candidato capolista in Basilicata del Partito democratico alla Camera, in un'intervista a Formiche.net.

