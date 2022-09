“Draghi ci ha svenduto”. Paragone a valanga: disastro sociale in arrivo (Di lunedì 5 settembre 2022) Gianluigi Paragone, senatore e leader di Italexit, si prepara alle elezioni del 25 settembre e delinea i proprio programmi in un'intervista a Informazione Cattolica. Il primo punto affrontato è quello dell'uscita dall'Unione europea: “A me sembra fantapolitica restare in un sistema che ha impoverito progressivamente gli italiani e ha causato danni gravissimi a quasi tutti i settori della vita pubblica. Il numero di persone che vivono in condizioni di povertà in Italia è più che raddoppiato. Ora, con questa devastante crisi energetica dovuta in parte alle sanzioni alla Russia, ma soprattutto alla speculazione sui quei mercati che tanto piacciono ai neoliberisti, rischiamo un disastro sociale senza precedenti. E abbiamo poche possibilità di difenderci perché abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria e politica”. “L'aumento ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Gianluigi, senatore e leader di Italexit, si prepara alle elezioni del 25 settembre e delinea i proprio programmi in un'intervista a Informazione Cattolica. Il primo punto affrontato è quello dell'uscita dall'Unione europea: “A me sembra fantapolitica restare in un sistema che ha impoverito progressivamente gli italiani e ha causato danni gravissimi a quasi tutti i settori della vita pubblica. Il numero di persone che vivono in condizioni di povertà in Italia è più che raddoppiato. Ora, con questa devastante crisi energetica dovuta in parte alle sanzioni alla Russia, ma soprattutto alla speculazione sui quei mercati che tanto piacciono ai neoliberisti, rischiamo unsenza precedenti. E abbiamo poche possibilità di difenderci perché abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria e politica”. “L'aumento ...

