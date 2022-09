Continuità didattica, bonus dal 2023 per chi la garantisce o lavora in zone a rischio spopolamento (Di lunedì 5 settembre 2022) La Continuità didattica è uno dei temi più importanti nel mondo della scuola. È in arrivo il decreto ministeriale, ai sensi del decreto legge 36/2022 all’art. 45 comma 1, che stanzia, in attesa del nuovo CCNL, circa 30 milioni di euro per valorizzare i docenti che garantiscono la Continuità didattica e quelli che operano in zone a rischio spopolamento o comunque difficili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Laè uno dei temi più importanti nel mondo della scuola. È in arrivo il decreto ministeriale, ai sensi del decreto legge 36/2022 all’art. 45 comma 1, che stanzia, in attesa del nuovo CCNL, circa 30 milioni di euro per valorizzare i docenti che garantiscono lae quelli che operano ino comunque difficili. L'articolo .

