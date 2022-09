Conte risponde a un possibile cartello elettorale last minute col Pd | ' No grazie | non ci interessa'

LobbaLuisa : RT @AlessandroPipi4: Conte si sta facendo la sua campagna elettorale, risponde ai continui attacchi del PD, ormai di gran lunga più numeros… - globalistIT : - supermacdaniel : RT @Lorellastelle: Conte risponde a Repubblica #rotolidicartaigenica #DallaParteGiusta #IoVotoM5SconConte - stefaniaespos19 : @MediasetTgcom24 #Meloni e #Letta sono solo terrorizzati dal #M5S perché in realtà gli indecisi 40% nei #Sondaggi s… - FRANCEgk40 : RT @AlessandroPipi4: Conte si sta facendo la sua campagna elettorale, risponde ai continui attacchi del PD, ormai di gran lunga più numeros… -

'Il Pd - spiega - ha sacrificato l'agenda progressista del2, sull'altare dell'agenda Draghi che neanche esiste'. 'Le ricette della destra per me sono inadeguate, i partiti del centrodestra ...... "diventando il partito di". Nel programma elettorale ci sono due punti centrali: difesa del ... Anna Macinaanche alla domanda scomoda sui sondaggi , tutti sfavorevoli: " La gente decide ...“Noi siamo intransigenti, portiamo in alto l’asticella, i cartelli elettorali last minute non ci interessano”. Così Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital, su una nuova possibile alleanza con il part ...Rivendica i risultati dell’alleanza giallo-rossa, attribuisce a Enrico Letta la rottura, chiude a intese a destra. Difende le aperture dei suoi governi a Cina ...