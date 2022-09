Cile: non passa la riforma della Costituzione, resta quella redatta sotto Pinochet (Di lunedì 5 settembre 2022) Santiago del Cile, 5 set. (Adnkronos) - Gli elettori in Cile hanno respinto in modo schiacciante una nuova Costituzione che avrebbe dovuto sostituire quella redatta sotto il governo militare del generale Augusto Pinochet. Quasi il 62% degli elettori ha votato nel referendum di ieri contro il progetto progressista. Il presidente Cileno Gabriel Boric, che aveva sostenuto la nuova Costituzione, ha detto che lavorerà con il Congresso e la società civile per elaborare un "nuovo processo costituzionale". "Dobbiamo ascoltare la voce del popolo", ha detto Boric, aggiungendo di voler continuare a lavorare per raggiungere una proposta che "ci riempia di fiducia e ci unisca tutti". Il processo per sostituire la Costituzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Santiago del, 5 set. (Adnkronos) - Gli elettori inhanno respinto in modo schiacciante una nuovache avrebbe dovuto sostituireil governo militare del generale Augusto. Quasi il 62% degli elettori ha votato nel referendum di ieri contro il progetto progressista. Il presidenteno Gabriel Boric, che aveva sostenuto la nuova, ha detto che lavorerà con il Congresso e la società civile per elaborare un "nuovo processo costituzionale". "Dobbiamo ascoltare la voce del popolo", ha detto Boric, aggiungendo di voler continuare a lavorare per raggiungere una proposta che "ci riempia di fiducia e ci unisca tutti". Il processo per sostituire la...

