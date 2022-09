Cassano attacca Bastoni sui social: “Invece di rompermi i cog****, si svegliasse”. Il difensore mette like (Di lunedì 5 settembre 2022) “Bastoni, Invece di rompere i cog**** a me e di mettere i like e non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri”. Lo ha detto l’ex attaccante nerazzurro, Antonio Cassano in un video apparso sul suo profilo Instagram in cui commenta la scorsa giornata di campionato e in particolare il derby vinto dal Milan. Cassano invita Bastoni “a non mettere like ai follower” e di pensare al campo. La risposta del difensore è stata un beffardo like allo stesso video di Cassano. Cassano ha aggiunto: “Nel derby ci sono state tante partite. L’Inter fino all’errore di Calhanoglu ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “di rompere ia me e dire ie non, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri”. Lo ha detto l’exnte nerazzurro, Antonioin un video apparso sul suo profilo Instagram in cui commenta la scorsa giornata di campionato e in particolare il derby vinto dal Milan.invita“a nonreai follower” e di pensare al campo. La risposta delè stata un beffardoallo stesso video diha aggiunto: “Nel derby ci sono state tante partite. L’Inter fino all’errore di Calhanoglu ...

