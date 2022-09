Bake Off, ha dovuto lasciare la trasmissione improvvisamente: colpo di scena (Di lunedì 5 settembre 2022) nella prima puntata della nuova edizione del programma. Il momento tanto atteso dagli appassionati di dolci è arrivato. Su Real Time, è partita una nuova, ricchissima, edizione di Bake Off Italia, che terrà compagnia al pubblico ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 settembre 2022) nella prima puntata della nuova edizione del programma. Il momento tanto atteso dagli appassionati di dolci è arrivato. Su Real Time, è partita una nuova, ricchissima, edizione diOff Italia, che terrà compagnia al pubblico ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

obbliderio : RT @lu32109: Comunque bake off si divide in prima del cigno e dopo il cigno. #bakeoffitalia - k1ll_c4ls : Ieri sono rimasta tutta la sera a parlare con il mio ex, penso ora per passate il tempo mi giardo bake off che oggi… - balc_anus : RT @lu32109: Comunque bake off si divide in prima del cigno e dopo il cigno. #bakeoffitalia - balc_anus : finalmente sono riuscito a vedere la prima puntata di bake off!!!!!!!! - bakeoffitalia : Bake Off Italia, perché Daniele ha lasciato il programma: 'Mia madre sta male, devo andare da lei' -